شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يفجر مفاجأة.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال موقف التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك، غامضاً، بعدما فسخ عقده مع القلعة البيضاء بداعى عدم حصوله على مستحقاته، فيما يخص وجهته المقبلة بعد انتهاء الإجازة التى يقضيها اللاعب حالياً مع أسرته، فى الوقت الذى قدمت إدارة الزمالك شكوى ضد اللاعب بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

مصدر مقرب من النقاز أكد لـ"سوبر كورة" أن هناك نادياً سعودياً كبيراً يرغب فى ضم اللاعب التونسى، إلا أن هناك حالة من القلق بشأن ضمه بسبب وجود احتمالية لإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، حال نجاح الزمالك فى إثبات صحة موقفه لدى الاتحاد الدولى فيفا.

وتقدم حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة، وتضمنت الشكوى أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك الفيفا والتى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين.

وكان حمدى النقاز أعلن مؤخرا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف مسؤولو الزمالك أن الأمر غير صحيح وأن اللاعب حصل على ما يقرب من 50% من قيمة عقده وإنه مازال على ذمة النادى حيث لم يتلق الأبيض خطابًا بفسخ التعاقد.

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وأوضح مسؤولو الزمالك أنه سيتم إرسال عقد اللاعب إلى الفيفا خلال الساعات المقبلة بجانب كافة الأوراق التى تثبت عدم صحة موقف اللاعب ومنها إيصالات استلامه أمواله والتحويلات البنكية التى حصل عليها بعدما تقاضى ما يقرب من 212 ألف دولار من إجمالى عقده البالغ 425 ألف دولار بعد خصم الضرائب وإن عقده سارى بنظام الأقساط المحددة الموعد وليس بنظام الرواتب الشهرية كما يوضح اللاعب المستند على وثيقة لديه خارج عقده.

لمعرفة تفاصيل طلب النقاز العودة للزمالك ورد الأبيض من هنا