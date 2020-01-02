شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة طارق سامى = مباراة واحدة + فوز و3 إنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة أسوان فى السابعة والنصف مساء اليوم فى الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، وأسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إدارة المباراة إلى طارق سامى حكماً للساحة، ويعاونه كل من تحسين السادات وإبراهيم السودانى، وأحمد عبد الله حكما رابعا.

وتعد مباراة اليوم ثانى المواجهات التى يتولى طارق سامى إدارتها لفريق الزمالك، حيث سبق وأدار مباراة واحدة للفريق الأبيض كانت أمام حرس الحدود موسم 2018/2019، وبالتحديد يوم 5 نوفمبر2018 بالجولة الثالثة عشرة من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة حصول 3 لاعبين من الزمالك على 3 إنذارات.

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أحرز الأهداف محمد علاء ومحمود كهربا للزمالك، بينما سجل هدف الحرس أودو موسيس،وحصل على البطاقات الصفراء فرجانى ساسى، وطارق حامد، بالإضافة على حمدى النقاز، وعلى مستوى الفريق المنافس حصل أحمد السعدنى حارس المرمى على إنذار ايضا.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

من المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .