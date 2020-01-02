سوبر كورة.. ماذا قدمت الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة المصرية خلال 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار انتقال حسين الشحات، لاعب الأهلى الحالى والمنضم من العين الإماراتى فى يناير من العام الماضى، ضجة كبرى باعتباره أغلى صفقة فى تاريخ الكرة المصرية، بعدما انضم للقلعة الحمراء فى صفقة وصلت إلى 5 ملايين دولار، أى ما يزيد عن 80 مليون جنيه مصرى، وأثار انتقاله إلى قلعة الجزيرة ضجة بسبب المبلغ الكبير الذى دفعه الأهلى.

ومر عام كامل على انضمام حسين الشحات للأهلى، نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر فى الدور الثانى من الموسم الماضى مع رمضان صبحى، وتكوين ثنائى ساهم بشكل كبير فى تتويج الأهلى بلقب الدورى للمرة الرابعة على التوالى والواحدة وأربعين فى تاريخه.

وبات حسين الشحات من الأعمدة الرئيسية فى صفوف الأهلى ويعتمد عليه فايلر بشكل كبير فى القوة الهجومية الضاربة لمارد الأحمر فى وجه الخصوم بالمسابقات المحلية والقارية.

جدير بالذكر أن حسين الشحات وُلد 1991 وبدأ ممارسة كرة القدم في نادي مدينة نصر، وكان يبلغ من العمر وقتها أربعة أعوام، ومنه انتقل إلى الشرقية للدخان، ثم انتقل إلى مصر المقاصة يوم 31 أغسطس 2014 مع إيهاب جلال بعد قضائه ثلاثة مواسم بفريق الشرقية للدخان، حيث لعب بقميص الفريق الفيومي 81 مباراة أحرز خلالهم 13 هدفا كان من ضمنهم هدفه في الزمالك الذي كتب فوز المقاصة على الأبيض بهدف نظيف، وانفجر خلال الدور الأول من موسم 2017/2018 إذ تمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 في 17 مباراة، ثم انتقل مُعارًا للعين الإماراتي لمدة ستة أشهر مقابل 500 ألف دولار ثم انتقل للفريق انتقالًا نهائيًا بصفقة بلغت 4 ملايين دولار.

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وشارك الشحات في 42 مباراة مع فريق العين سجل خلالها 19 هدفا وصنع 19 مثلهما، وحصل على بطولتى الدورى والكأس الإماراتيين كما فاز بفضية كأس العالم للأندية.

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