أحمد رؤوف يفسخ عقده مع بتروجت بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنهى أحمد رؤوف لاعب الأهلى والمصرى السابق، تعاقده مع ناديه الحالى بتروجت بالتراضى بعد أن تقدم اللاعب فى وقت سابق بشكوى لاتحاد الكرة ضد ادارة بتروجت يطلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته طوال الفترة الماضية.
وقال أحمد رؤوف انه يتقدم بالشكر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى قام بعقد جلسة جمعته بمسئولى نادى بتروجت وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى .
وأكد رؤوف أن لدية عدة عروض داخلية ولكن يبحث عن الأفضل للبحث عن فرصة والانتقال لناد آخر.
وقرر مجلس إدارة بتروجت فى وقت سابق فسخ التعاقد مع حسين رجب ومحمد حسن ميدو ثنائى الهجوم وأحمد عجلة لاعب الوسط خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كان بتروجت قد تعاقد مع أكثر من لاعب فى بداية الموسم بعد الهجرة الجماعية لعدد من اللاعبين لأندية الدورى الممتاز بعد هبوط الفريق البترولى لدورى القسم الثانى.
ولم يقنع الثلاثى رجب وميدو وعجلة المدير الفنى الحالى للفريق علاء عبد العال الذى طالب بضرورة الاستغناء عنهم وسرعة التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد.
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