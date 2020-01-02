شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف يفسخ عقده مع بتروجت بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى أحمد رؤوف لاعب الأهلى والمصرى السابق، تعاقده مع ناديه الحالى بتروجت بالتراضى بعد أن تقدم اللاعب فى وقت سابق بشكوى لاتحاد الكرة ضد ادارة بتروجت يطلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته طوال الفترة الماضية.

وقال أحمد رؤوف انه يتقدم بالشكر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى قام بعقد جلسة جمعته بمسئولى نادى بتروجت وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى .

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وأكد رؤوف أن لدية عدة عروض داخلية ولكن يبحث عن الأفضل للبحث عن فرصة والانتقال لناد آخر.