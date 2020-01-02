شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يتخلص من إصابة الخلفية ويشارك فى مران الأهلى.. وغياب الشحات ووحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الأهلى الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك المهاجم النيجيرى فى تدريبات الكرة بعد تخلصه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وتعرض أجايى للإصابة خلال لقاء الأهلى أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية التى تخلص منها.

من ناحية أخرى واصل الثنائى حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية والتى تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إف سى مصر.

وخاض الثنائى تدريبات استشفائية على هامش المران للتخلص من الإصابة، حيث يعانى الشحات من إجهاد فى العضلة الضامة، بينما يعانى محمود وحيد من إجهاد عضلى.

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فيما خاض لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة التى أقيمت أمس على استاد السلام تدريبات استشفائية اليوم على ملعب التتش. واشتمل المران على بعض الفقرات؛ للتخلص من الإجهاد العضلى وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة «إف سى مصر» التى تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الجولة الثانية عشرة فى بطولة الدورى الممتاز.

كان الأهلى قد فاز على المقاصة فى المباراة التى جمعت بينهما أمس فى الجولة الحادية عشرة من البطولة المحلية، بهدفين دون رد احرزهما على معلول من ركلة جزاء، ومحمد مجدى قفشة.

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بالأرقام القياسية التى يحققها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الإيجيبشن ليج، ونشرت صورة المدرب السويسرى وعلقت، "9 مباريات = 9 فوز مع القائد"، ففى يوم 30 أغسطس الماضى تعاقد النادى الأهلى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر وسط انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس إدارة الفريق نظراً لأن الجمهور كان يرى أن المدرب لا يمتلك السيرة الذاتية الجيدة التى تؤهله لقيادة الفريق خلال هذه الفترة، خاصة بعد رحيل المدرب الأورجويانى لاسارتى الذى لم ينجح فى إقناع الجمهور على الإطلاق، حيث دائما ما كانت النتائج متذبذبة بشكل كبير للغاية.