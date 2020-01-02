بالفيديو.. الحدود يضرب بيراميدز في 120 ثانية ويمنعه من المربع الذهبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على حساب بيراميدز بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ليحقق الفريق العسكري فوزًا ثمينًا خلال مشواره في البطولة المحلية.

بهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس، في المقابل أصبح حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز في الجولة المقبلة أمام الإسماعيلي بينما يلعب حرس الحدود ضد طلائع الجيش.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت هدف مبكر من جانب فريق حرس الحدود حيث استطاع أحمد شرويدة أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة الثانية بعدما سدد كرة من أعلى أحمد الشناوي حاول عمر جابر لاعب بيراميدز اللحاق بها لكن تسكن الكرة في الشباك لتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة 24 حاول عبد الله السعيد أن يهدد مرمى الحدود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الحرس يتصدى للكرة على مرتين.

الدقيقة 28 عاد من جديد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ليسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن حارس الحدود أحمد السعدني ينجح في إبعاد الكرة.

Advertisements

وفي نفس الدقيقة ألغى حكم المباراة هدف لصالح أحمد شرويدة بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة أهدر إيريك تراوري فرصة إدراك التعادل بعد كرة رأسية رائعة حيث قام إسلام عيسى بعرضية متقنة لكن حارس الحدود يواصل تألقه ويتصدى للكرة.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق كاد أحمد فليكس أن يسجل الهدف الثاني لفريق الحدود بعد تسديدة رائعة لكن ترتطم الكرة في العارضة.

تشكيل حرس الحدود على الشكل التالي: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلواني - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا - أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سامح علي - محمد عبد الفتاح "تاحا" - محمد مصطفى "شطة" - عبد الله جمعة - نانا أنطوي - إبراهيما كونيه - محمد عزت.

في المقابل، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عمر جابر - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد "دونجا" - دودو الجباس.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - محمد حمدي - ولفريد كانون - إيريك تراوري - محمود حمادة - جون أنطوي - رجب بكار.