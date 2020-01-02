الزمالك يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ بسبب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

نفى مصدر في نادي الزمالك، وجود أي تدخل من جانب النادي فيما يخص الاستعلام عن محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثًا للنادي الأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد قال في تصريحات عقب مباراة الفريق أمام المقاصة، إن أحد الأندية قام بالاستعلام عن محمود عبد المنعم كهربا لتأخير قيده في قائمة الفريق.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"يلا كورة"، بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ طلب مجلس الإدارة من جهاز الكرة توضيح وتم التأكيد على أن الزمالك ليس له علاقة بالأمر.

وأكمل المصدر: "نطلب من اتحاد الكرة والنادي الأهلي أن يقوما بإعلان اسم النادي الذي حاول الاستعلام عن اللاعب."

واختتم: "الأزمة بين الزمالك وبين كهربا واضحة وهناك شكوى رسمية من طرف الزمالك ضد اللاعب وليس لدينا حاجة في الاستعلام عنه."