"لن نسكت على الظلم".. الاسماعيلي يوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

شن عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تامر موسى، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام إنبي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب الإسماعيلية.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وإنبي والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) اعتراضات من جانب الفريق الأصفر بسبب قرارات الحكم سعيد حمزة.

عضو مجلس الإسماعيلي قال في تصريحات ليلا كورة، اليوم الخميس، إن ناديه لن يسكت على الظلم الذي تعرض له في مباراة إنبي.

وأضاف :"سعيد حمزة لا يمتلك المؤهلات لإدارة المباريات والدليل ما حدث في مباراة سيراميكا والنصر بدوري القسم الثاني".

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وتابع :"مباراة سيراميكا والنصر شهدت تعرض لاعب سيراميكا حسني ذكي لبلع لسانه الأمر الذي كاد أن يُعرض اللاعب للموت وهنا تدخل طبيب الفريق مسرعًا لإنقاذ اللاعب".

وأكمل :"الطيب وقتها كان في المدرجات بسبب طرده، سنستشهد بهذه الواقعة لنبين بأن هذا الحكم لا يمتلك الخبرة الكافية".

ووجه عضو مجلس الإسماعيلي رسالة لاتحاد الكرة، قائلاً :"متعجبون حتى الآن من عدم تطبيق تقنية الفيديو، فالإسماعيلي يمتلك سجلاً تاريخيًا في احتساب ركلات الجزاء ضده هذا الموسم".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة حيث حقق الفريق الأصفر الفوز في أربع مناسبات مقابل خمس هزائم وتعادلين.