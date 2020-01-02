بسبب أفريقيا.. إكرامي يوجه رسالة لجماهير الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن فريقه وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كهدف أساسي بعد الإخفاق في السنوات الماضية.

إكرامي أضاف في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"بعد الوصول للنهائي مرتين وإخفاق كبير في الموسم الماضي أعتقد إذا لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج".

وتابع حارس مرمى الأهلي تصريحاته :"صحيح أن لقب الدوري يُعد هدفًا أساسيًا للفريق كل موسم من أجل نجاح الموسم إلا أننا نريد التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب دام ما يقرب من ست سنوات".

وواصل :"التتويج باللقب القاري هدفًا أساسيًا للاعبين والجماهير أيضًا، نتمنى الاحتفال باللقب في شهر مايو المقبل".

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الأهلي لم يحرز اللقب الأفريقي منذ نسخة 2013 عندما توّج على حساب أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، حيث وصل بعدها الأحمر مرتين إلى المباراة النهائية خلال نسختي (2017) و (2018) قبل الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في المباراتين.

ويلعب الأهلي هذه النسخة من البطولة القارية حيث يتواجد الفريق الأحمر في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع الثنائي النجم الساحلي والهلال برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخرج في المباراة المقبلة لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي حيث سبق وأن فاز الأحمر في القاهرة بهدفين دون رد جاء عن طريق وليد سليمان.