جروس يعلن تشكيل الأهلي أمام الفيحاء في كأس الملك

أعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس عن تشكيلة الأهلي أمام الفيحاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2020 في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وجاءت تشكيلة الأهلي للمباراة كالأتي : حراسة المرمى: ياسر المسيليم Advertisements الدفاع: سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما الوسط: جوزيف دي سوزا، الفيس ساريت، عبد الفتاح عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر الهجوم: دجانيني تفاريس

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