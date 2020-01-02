جروس يعلن تشكيل الأهلي أمام الفيحاء في كأس الملك

أعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس عن تشكيلة الأهلي أمام الفيحاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير2020 في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
وجاءت تشكيلة الأهلي للمباراة كالأتي :
حراسة المرمى: ياسر المسيليم
الدفاع: سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما
الوسط: جوزيف دي سوزا، الفيس ساريت، عبد الفتاح عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر
الهجوم: دجانيني تفاريس
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