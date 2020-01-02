مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز

يستعد الزمالك اليوم الخميس، لمواجهة أسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.
ويسعى الزمالك خلال المباراة إلى استعادة الانتصارات ببطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد أن فشل في 3 جولات في تحقيق الفوز، بعد تعادلين أمام الإنتاج الحربي وسموحة، وهزيمةأمام طلائع الجيش، ليفقد سبع نقاط كانت كفيلة بمنافسته على القمة حيث يحتل المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلى.
وتقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك وأسوان
يكون موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان
ستكون مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت، تايم سبورت، نايل سبورت.
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