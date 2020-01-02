المنيا 2005 يختتم الموسم بالفوز على شباب مغاغة بخماسية ويتوّج بالبطولة

اختتم فريق المنيا مواليد 2005 لكرة القدم، الموسم بالفوز بخماسية نظيفة على فريق مركز شباب مغاغة، رغم تتويجه بالبطولة مقدمًا الأسبوع المقبل، لفوزه بجميع المباريات، وكان فريق المنيا، قد حسم جميع مباريات هذا الموسم، وحصد 18 نقطة من 6 مباريات، وحققَّ الفوز بالدوري قبل انتهاء الجولات.

وقدَّم الدكتور يحيي كامل، مدير قطاع

الناشئين التهنئة لجميع اللاعبين والجهاز الفني، على العمل المميز طوال الموسم، متمنيًّا الفوز بجميع دوريات القطاع هذا العام، وكان قد أحرز أهداف اليوم، كل من: فارس نبيل، ويوسف رضا، (هدف لكل منهما)، وصلاح خالد، (3 أهداف)، ويذكر أن الفريق يقوده هذا الموسم .

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كل من: أحمد أبو بكر عبدالعزيز، مدير فني، محمود العمدة مدرب عام، أحمد أبو بكر اللورد، مدرب، د. هشام عبدالحليم، عمرو أبو الغيط، ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، د. محمد صلاح، ود. محمد عباس ، أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. أحمد عمر، مدربي أحمال، حازم جمال مدير إداري، تحت إشراف د. يحيي كامل، مدير القطاع، وهاني صدقي، المشرف من قبل مجلس الإدارة.