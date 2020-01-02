بث مباشر مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بمشاركة محمد صلاح

يستعد ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة صعبة أمام شيفيلد يونايتد اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملع أنفيلد معقل الريدز.

وتقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:

يكون موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة

Advertisements

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:

ستكون مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل حصري عبر قنوات beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K بتعليق علي محمد علي.

ستكون المباراة بمثابة معركة كبيرة أمام ليفربول، الباحث عن الفوز لتعزيز صدارته بالبريميرليج، بعد أن حقق سجلًا مثاليًا خلال الجولات الـ20 الماضية، إذ فاز فى 19 مباراة ولم يتعثر إلا بتعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد، ليقترب بخطوات كبيرة نحو حلمه الغائب منذ 30 عامًا بتحقيق لقب الدورى الإنجليزي.

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 55 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، كما أنه الفريق الوحيد الذى لم يتلق أى خسارة في المسابقة حتى الآن، ويطمح إلى الحفاظ على سجله نظيفًا وخاليًا من الهزائم.