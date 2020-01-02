منتخب سيدات الطائرة يغادر إلى الكاميرون للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد

تغادر القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات متوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في التصفيات الإفريقية التي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 9 يناير الجاري ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين .
تضم بعثة مصر 21 فردا ، بواقع 14 لاعبة ، 6 من اعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ورئيس للبعثة.
ويشارك في التصفيات خمسة منتخبات هى مصر والكاميرون وبتسوانا ونيجيريا وكينيا ، ويتأهل إلى طوكيو المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط .
ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، واللاعبات هن نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورامعوض وفريدة العسقلاني و نرمين المنشاوي ومايا ممدوح وزينا العلمي وأية النادي وسهيلة وفيق وايسل نديم .
ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي البرازيلى ماركو مديرا فنيا وأحمد فتحي مدربا عاما وسيد طه مدربا ، وبلال محمد مدرب الأحمال ، ومي محمود حسن محللا تقنيا ، وهدير إبراهيم للعلاج الطبيعي .
من جانبه قال أحمد فتحي مدرب منتخب مصر إن المنتخب سوف يلعب أولى مبارياته يوم 5 مع كينيا ، وهى مباراة بمثابة رمانة الميزان لمنتخب مصر الفوز فيها سوف يمنحنت فرصة قوية للمنافسة على حجز تذكرة التأهل للأولمبياد نظرا لقوة المنتخب الكيني ، وبعدها يحصل المنتخب على راحة سلبية يوم 6 ، على أنيلعب مباراته الثانية مع منتخب نيجيريا يوم 7 ، ويواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور يوم 8 ، على أن يختتم منافساته في التصفيات يوم 9 بلقاء المنتخب البتسواني.
وأشار فتحي إلى أن الفرص متساوية بين منتخبات مصر والكاميرون وكينيا على الفوز بتذكرة التأهل إلى الأولمبياد . لافتا إلى أنه يشعر بحالة من التفاؤل بتقديم المنتخب مستوى متميز خلال التصفيات .
واوضح فتحي أن الجهاز الفني جدد دماء الفريق بالدفع بثماني لاعبات من منتخبات الناشئات والشابات ، مؤكدا أن المنتخب استعد للتصفيات من يوم 8 نوفمبر الماضي ، بعد توقف الدوري الممتاز ، بالإنتظام في معسكر إعداد داخلي مغلق، حتى موعد السفر الى البرازيل لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر الماضيين ، خاض خلاله المنتخب ست مباريات قوية مع أقوى أندية الدورى الممتاز البرازيلي فى مدينتي برازيليا وفرانكا ، ثم دخل المنتخب فور عودته من البرازيل معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي حتى مساء اليوم الخميس .
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