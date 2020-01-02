حرس الحدود يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق حرس الحدود على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد المكس بالجولة الحادية عشر للدوري الممتاز. سجل الهدف احمد شرويده في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء في شوط كان مثيرا وحماسيا من جانب الفريقين حيث سعى كل فريق للفوز فريق للفوز وضغط بيراميدز بقوة مع الدقائق الأخيرة من الشوط لإدراك التعادل. يذكر ان بيراميدز في المركز الخامس برصيد 16 نبقطة بينما الحدود في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

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