لاعب سلة الأهلي يخضع لبرنامج علاجي

قال أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن إبراهيم الجمال لاعب الفريق سوف يخضع لبرنامج علاجي خاص بعدإصابته مؤخرًا.
وأوضح أن الجمال تعرض للإصابة بشرخ في أحد صابع اليد اليسرى، وهو ما يستوجب غيابهعن المباريات والتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي مستمر من أجل الاطمئنان على تنفيذ برنامج العلاج وتجهيزه بالشكل المناسب للعودة إلى المباريات من جديد.
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