شاهد بدون تقطيع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والتي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:
يكون موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:
ستكون مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل حصري عبر قنوات beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K بتعليق علي محمد علي.
ستكون المباراة بمثابة معركة كبيرة أمام ليفربول، الباحث عن الفوز لتعزيزصدارته بالبريميرليج، بعد أن حقق سجلًا مثاليًا خلال الجولات الـ20 الماضية، إذ فاز فى 19 مباراة ولم يتعثر إلا بتعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد، ليقترب بخطوات كبيرة نحو حلمه الغائب منذ 30 عامًا بتحقيق لقب الدورى الإنجليزي.
يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 55 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، كما أنه الفريق الوحيد الذى لم يتلق أى خسارة في المسابقة حتى الآن، ويطمح إلى الحفاظ على سجله نظيفًا وخاليًا من الهزائم.
لكن ليفربول، على رغم كل تلك الأرقام يخشى مفاجآت شيفيلد يونايتد، صاحب المغامرةالمثيرة فى البريميرليج هذا الموسم، وهو الفريق نفسه الذى فاز عليه بهدف نظيف، سجله فينالدوم بشق الأنفس وعبر الريدز هذا الفخ.
إلا أن كلوب ورفاقه يتسلحون بملعب الأنفيلد الذى حققوا عليه 50 انتصارًا متتاليًا على هذا الملعب الذى أصبح مرعبًا للمنافسين.
وينتظر أن يعتمد ليفربول على تشكيله المعتاد 4-3-3، المكون من:
أليسون بيكر – ألكسندر أرنولد – جو جوميز – أندى روبيرتسون – فان دايك – نابي كيتا ـــ جوردان هندرسون – فينالدوم – محمد صلاح – ساديو مانى – روبيرتو فيرمينو.
بينما عاد شيفيلد إلى منافسات الدرجة الممتازة هذا الموسم بمقارعة الكبار، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بعد أن حقق 7 انتصارات و8 تعادلات وتلقى الخسارة 5 مرات.
فى المقابل، يعتمد كريس وايلدر على تشكيل مكون من هندرسون فى حراسة المرمى، باشام، إيجان، أوكونيل، بالدوك، لاندسترام، نوروود، فليك، ستيفنز، ماكبورني، روبنسون.
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