صفقة سوبر على أعتاب أهلي جدة في الميركاتو الشتوي

اقترب نادي أهلي جدة السعودي بقوة من الاتفاق مع النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا لاعب فريق أي سي ميلان الإيطالي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل . وأكدت التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن الأهلي يبحث عن لاعب وسط متميز لتدعيم الفريق وتضم قائمة الفريق أكثر من لاعب أبرزهم إيفير بانيجا بالإضافة إلى الأوروجوياني نيكولاس لوديرو . وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مفاوضات الراقي مع اللاعب الأرجنتيني جاءت بناءً على رغبة المدير الفني السويسري كريستيان جروس الذي أبدى إعجابة بقدرات اللاعب وطالب بالتعاقد معه . مفاوضات الراقي مع اللاعب الأرجنتيني جاءت بناءً على رغبة المدير الفني السويسري كريستيان جروس الذي أبدى إعجابة بقدرات اللاعب وطالب بالتعاقد معه . ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الخميس في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين .

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