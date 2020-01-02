أهداف مباراة الوكرة والسد فى دوري نجوم قطر

يستضيف نادي الوكرة نظيره السد، فى احدي مباريات اليوم الخميس المرتقبة 2-1-2020 على ملعب سعود بن عبد الرحمن في مدينة الوكرة، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 15 ألف متفرج، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري نجوم قطر، والتي تعد انطلاقة الدور الثاني من منافسات موسم 2019-2020.

فى الشوط الاول تقدم الوكرة فى الدقيقة 8 من خلال قذيفة الجزائري محمد بن يطو.

وفى الدقيقة 20 حارس مرمى الوكرة حسن إدريس يتصدى لركلة جزاء قام بتنفيذها بغداد بونجاح.

وفى الدقيقة 38 عزز تقدم الوكرة بالهدف الثاني اللاعب عمر على.

Advertisements

الهدف الاول للوكرة

لقطات اخري من مباراة الوكرة والسد اليوم

الهدف الثاني للوكرة