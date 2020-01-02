نتيجة مباراة الوكرة والسد فى دوري نجوم قطر

يستضيف نادي الوكرة نظيره السد، فى احدي مباريات اليوم الخميس المرتقبة 2-1-2020 على ملعب سعود بن عبد الرحمن في مدينة الوكرة، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 15 ألف متفرج، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري نجوم قطر، والتي تعد انطلاقة الدور الثاني من منافسات موسم 2019-2020.

تنطلق مباراة الوكرة والسد اليوم فى تمام الساعة 13:10 بتوقيت جرينيتش، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة، 15:10 بتوقيت مصر.

اضغط هنا لمشاهدة اهداف مباراة الوكرة والسد اليوم

ويحتل الوكرة المركز التاسع في ترتيب دوري نجوم قطر، بعدما حصد 12 نقطة من 11 مباراة، جمعها بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفًا فيما استقبلت شباكهم في 20 مناسبة.

أما السد، فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن الدحيل المتصدر، حيث لم يخض “الزعيم” سوى 9 مباريات بسبب تأجيل مباراتين للزعيم بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019، ونجح خلال المباريات التسع من تحقيق الفوز في 6 مناسبات لكنه خسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا كأقوى خط هجوم، فيما اهتزت شباكه في 17 مناسبة.

Advertisements

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين قد شهد فوز الوكرة بنتيجة كبيرة 5/1 ، وذلك ضمن منافسات كأس نجوم قطر على ملعب جاسم بن جمد بنادي السد، والتي اقيمت فى 11-10-2019.

فى الشوط الاول تقدم الوكرة فى الدقيقة 8 من خلال قذيفة الجزائري محمد بن يطو.

وفى الدقيقة 20 حارس مرمى الوكرة حسن إدريس يتصدى لركلة جزاء قام بتنفيذها بغداد بونجاح.

وفى الدقيقة 38 عزز تقدم الوكرة بالهدف الثاني اللاعب عمر على.