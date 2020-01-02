بايرن يقدم الحارس السابق “كان” في منصب عضو مجلس الإدارة

يقدم نادي بايرن ميونخ الألماني الحارس السابق “أوليفر كان” في منصب العضو الجديد بمجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأ “كان” منصبه الجديد أمس الأربعاء ومن المقرر أن يخلف كارل هاينز رومينيجه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام .2021

وأوضح بايرن أن “كان” سيزور الفريق خلال معسكره الشتوي في قطر، والذي ينطلق في الرابع من الشهر الجاري لمدة ستة أيام.

وغرد “كان” عبر حسابه الشخصي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي أمس الأربعاء: “تنتظرني مهام عظيمة… أنا سعيد للغاية بالعودة لهذا النادي ولأسرة بايرن”.

ومر أكثر من عشرة أعوام على المباراة الأخيرة التي لعبها “كان” مع بايرن ميونخ، حيث لعب حارس المرمى المولود في مدينة كارلسروه مع فريق كارلسروه بين عامي 1987 و1994، قبل أنضمامه إلى الفريق البافاري، ليشارك في 429 مباراة في بطولة الدوري، و86 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

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ويبلغ “كان” من العمر 50 عامًا، وحصل على عقد مدته خمس سنوات، بتصويت أغلب الأعضاء في بايرن ميونخ.

ويخوض بايرن أول مباراة له و”كان” عضو في مجلس الإدارة، يوم 19 يناير الجاري، أمام هيرتا برلين والذي يدربه يورجن كلينسمان، مدرب كان السابق في المنتخب الألماني.

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