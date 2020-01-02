رايولا ينتقد برشلونة في ملف انتقال دي ليخت

أنتقد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا طريقة تعاطي نادي برشلونة الإسباني مع ملف أنتقال قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت قبل إختياره يوفنتوس الإيطالي، بصفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت 75 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.

ودافع الوكيل الهولندي الإيطالي عن أنتقال المدافع الشاب البالغ 20 عاماً من أياكس أمستردام إلى صفوف “السيدة العجوز” بدلاً من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال في حديث لصحيفة “فوتبول انترناسيونال” الهولندية “في هولندا يعتقدون ان برشلونة نادياً هولندياً وليس أجنبياً. أعتبروا الأنتقال سراً مقدساً”.

تابع “أعتقد الكاتالونيون أنه بحال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الآخر فرنكي) دي يونج سيصل (دي ليخت) أيضاً. تعاملوا معه كالجبنة. لكن أسباب رغبتهم بأستقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون أن واحداً مثل (المدافع جيرار) بيكيه سيترك مكاناً لغيره؟”.

وتوقع رايولا مستقبلاً كبيراً لقلب الدفاع الدولي “دي ليخت لا يهتم للمال، يريد فقط ممارسة كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالباً مع (نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقاً التشيكي بافل) ندفيد، وهو بمثابة إبن لي، فقد قال لي + هذا الشاب أكثر جنوناً مني +. يمكنه إحراز جائزة الكرة الذهبية (لأفضل لاعب في العالم)”.

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