رينيه فايلر يثمن مكاسب الأهلي من الفوز على مصر المقاصة

أكد السويسري رينيه فايلر مدرب فريق الأهلي أن فريقه حقق فوزاً مهماً في مسيرته ببطولة الدوري المصري، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه مصر المقاصة آمس الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وواصل الأهلي أنطلاقته المثالية في البطولة التي توج بها في المواسم الأربعة الأخيرة، عقب تحقيق أنتصاره التاسع على التوالي، ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته التسع بالبطولة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة أن فريقه بدأ اللقاء بشكل غير جيد، في ظل أفضلية المنافس الذي أهدر فرصتين، قبل أن يستعيد الأهلي زمام المباراة مع نهاية الشوط الأول.

أضاف مدرب الأهلي أن الهدف الأول لفريقه الذي سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء، فتح المباراة التي كانت صعبة ومعقدة، في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق، موجهًا الشكر إلى اللاعبين على إصرارهم على الفوز حتى نهاية المباراة.

وأوضح فايلر أن لديه فكراً مختلفًا يصعب توضيحه عند مشاركة لاعبين بعينهم في مراكز جديدة عليهم، مؤكدًا أن أي لاعب شارك في مركز جديد كان توليفة فنية هدفها البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة.

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وكان فايلر قد أشرك بعض اللاعبين في غير مراكزهم المعتادة، حيث دفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر رغم إجادته اللعب في مركز الظهير الأيمن، فيما أشرك علي معلول في مركز الجناح الأيسر، رغم لعبه في مركز الظهير، قبل أن يجري تعديلات في الفريق خلال الشوط الثاني، الذي اعتمد خلاله على كلا اللاعبين في مركزيهما المُعتاد.

وتحدث فاير عن حسام عاشور قائد الأهلي، حيث قال إنه لاعب كبير وصاحب دور في الملعب يليق بتاريخه، وبعيدًا عن المباريات فهو يمتلك رصيدًا ذهبيًّا من البطولات، ومشاركته لفترات قليلة تأتي للحاجة الفنية إلى جهوده لا العكس.

وأختتم فايلر حديثه قائلاً: “حدث شد وجذب مع أحمد حسام ميدو (مدرب المقاصة) لكن دون أي إساءة، أعرفه جيداً بعد مشواره في العديد من الدوريات الأوروبية، تصافحنا عقب المباراة”.

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