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الإصابة تُبعد هاري كين عن صراع هدافي الدوري الانجليزي

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محمد ماهر 0 تبليغ

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يواجه هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الغياب عن الملاعب فترة طويلة عقب إصابته في أوتار الركبة في مستهل مباريات الفريق اللندني في العام الجديد.

وأضطر كين لعدم أستكمال مباراة توتنهام ومضيفه ساوثهامبتون، التي أنتهت بخسارة الضيوف صفر / 1 اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين لبطولة .

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام تعرض النجم الإنجليزي الدولي للإصابة في المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية عقب اللقاء “لا يمكنني حتى هذه اللحظة القول بأنه يُعاني من تمزق في الأوتار أو أن الإصابة مجرد شد بسيط”.

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أضاف مورينيو “هاري ليس ماكينة، لذلك فإنه ليس بمنأى من الإصابة”.

يذكر أن توتنهام، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل ثمانية أنتصارات وستة تعادلات، يحتل المركز السادس حالياً برصيد 30 نقطة.

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