بوجبا خارج حسابات مانشستر يونايتد من جديد

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعب وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا سيغيب عن الملاعب “لبضعة أسابيع” بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.
وعاد بوجبا لصفوف يونايتد خلال فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، بعد غيابه عن الفريق منذ شهر سبتمبر الماضي، لكنه غاب عن لقاء الفريق أمام مضيفه أرسنال اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، في أول أيام العام الجديد.
وصرح سولشاير لموقع مانشستر يونايتد الألكتروني الرسمي “بوجبا يُعاني من بعض المشاكل في كاحل القدم. سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع”.
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