الاتحاد الصيني لكرة القدم يُعلن هوية المدرب الجديد للمنتخب الأول

أعلن الاتحاد الصيني اليوم الخميس تعيين لي تاي مديراً فنياً جديداً للفريق بهدف قيادته للتأهل إلى مونديال قطر .2022 وجاء تعيين لي تاي، لاعب خط وسط فريق إيفرتون الإنجليزي سابقاً، في أعقاب الرحيل المفاجئ للإيطالي المخضرم مارتشيللو ليبي عن تدريب المنتخب الصيني في نوفمبر الماضي. وأوضح اتحاد الكرة الصيني في بيان أن لي تاي “ممثل إستثنائي” للكرة الصينية. وأضاف البيان “تحت قيادة لي تاي سيعمل المنتخب الصيني بكُل قوة خلال التدريبات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة”. Advertisements الاتحاد الصيني يعلن المدن المستضيفة لكأس آسيا 2023 حذف أوزيل من لعبة الكترونية في الصين بعد تعليقاته عن الأويغور

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