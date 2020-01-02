بعد سنة من وفاة “سالا”..الموت يُباغت عشاق كارديف من جديد!

أعلن نادي كارديف سيتي، ظهر اليوم الخميس، 2-1-2020، خبر وفاة مدافعه السابق “كريس باركر” عن عمر يناهز الـ 39 عامًا، بعد مسيرة امتدت لنحو 17 عامًا مع كرة القدم.

يأتي هذا الخبر قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لوفاة الهداف الأرجنتيني “إيميليانو سالا” الذي انضم لصفوف كارديف سيتي من نانت الفرنسي بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني بمنتصف شهر يناير 2019، كأغلى صفقة شراء في تاريخ النادي الويلزي، قبل أن تسقط الطائرة التي أقلته من نانت إلى جنوب ويلز فوق بحر المانش ليلقى حتفه هو والطيار في آن واحد.

ولعب باركر أكثر من 150 مباراة مع كارديف سيتي بالاضافة لمشاركته في 100 مباراة مع نادي بارنسلي حيث بدأ مسيرته هناك بعد تخرجه من أكاديمية نادي ساوثيند.

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ومثل الظهير الأيسر أندية كوينز بارك رينجرز وبلايموث وآرجيل وألدرشوت تاون خلال مسيرته الكروية الطويلة.

وقامت وكالته لإدارة أعماله الرياضية (وورلد إن موشن) بكتابة تغريدة على تويتر صباح اليوم تؤكد خبر وفاته قبل كارديف سيتي، قائلة “بحزن شديد نعلن وفاة مأساوية في مرحلة مُبكرة، كريس باركر توفى عن عمر 39 عامًا”.

وأضافت “كريس كان من أكثر عملاء الشركة مشاركة في 500 مباراة، علاوة على ذلك كان شخصًا رائعًا، ومن دواعي سرورنا أننا عملنا من أجله”.