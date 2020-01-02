آرتيتا: هزيمة مانشستر يونايتد بداية جديدة لآرسنال

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس أن العام الجديد منح فريقه فرصة حقيقية “لبناء شئ مهم”.

وسجل أرتيتا فوزه الأول مع آرسنال عقب توليه تدريب الفريق في 20 ديسمبر الماضي، حيث قاده للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2 /صفر أمس الأربعاء ، في اليوم الأول من عام .2020

وتقدم الفوز بأرسنال إلى النصف الأول من جدول الترتيب، ويقول أرتيتا إنه شاهد الكثير من الأمور التي تدفعه للأعتقاد بأن الكثير من الأمور الكبيرة قد تحدث في المستقبل.

وأوضح “أعتقد أن الأداء تحسن في آخر مباراتين، ومباراة الأمس كانت مثالية… عام جديد، فرصة جديدة”.

وأوضح القائد السابق لأرسنال، البالغ من العمر 37 عاماً، “إذا أردت بناء شيئاً مهماً، فهذه ضرورة”.

وتابع “أعتقد أنهم يستثمرون في ذلك، إنهم يستمتعون بالأمر ويشجعونني”.

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وأكد البرازيلي دافيد لويز، مدافع ارسنال أن ارتيتا الذي عمل مساعدا لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي لعدة سنوات، لديه الكثير ليقدمه للجميع في آرسنال.

وأوضح لويز “أعتقد أن بإمكانه تطوير جميع اللاعبين، ميكيل مدرب رائع، يعرف كرة القدم، لقد كان لاعباً رائعاً، أثق في فلسفته”.

وأختتم المدافع البرازيلي بالقول “سنقوم بأشياء كبيرة في المستقبل، لكن خطوة خطوة”.

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