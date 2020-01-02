يوفنتوس يعوض ضياع هالاند بموهبة اسكندنافية من طراز رفيع

يخضع لاعب الوسط السويدي الشاب ديان كولوشيفسكي لفحص طبي مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، تمهيداً لأنتقاله إلى صفوفه بحسب ما ذكر النادي العريق الخميس.

وأشارت تقارير الى ان الجناح الأيمن البالغ 19 عاماً والمعار من أتالانتا الى بارما، سينتقل الى صفوف “السيدة العجوز” مقابل 35 مليون يورو (39 مليون دولار اميركي) زائد 9 ملايين يورو مكافآت.

وسينال صاحب مباراة دولية واحدة (خاض بداياته في نوفمبر الماضي بعدما حمل الوان منتخب مقدونيا تحت 17 عاماً) 2,5 مليون يورو سنوياً بعقد يمتد حتى عام 2024، بحسب التقارير.

وساهم كولوشيفسكي في حلول بارما في المركز السابع في الدوري الايطالي راهنا وبتسجيل اربعة اهداف و7 تمريرات حاسمة في 17 مباراة لفريقه، لينال جائزة افضل لاعب في الدوري في شهر كانون الاول/ديسمبر بعد مساهمته في 46% من اهداف فريقه، لذا يحاول فريقه الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم على الاقل قبل حمل الوان يوفنتوس.

ووصل كولوشيفسكي، صاحب القوة البدنية الهائلة والمطارد من إنتر، إلى أتالانتا عام 2016 من برومابوجكارنا السويدي، قبل أنتقاله على سبيل الإعارة الى بارما الصيف الماضي ليحصل على فرصة اكبر للعب كأساسي.

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ويحتل يوفنتوس راهنا المركز الثاني في الدوري بعدد النقاط عينه مع إنتر ومدربه الجديد أنطونيو كونتي.

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