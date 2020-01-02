رياضة | ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر عدم خوض سوق الانتقالات الشتوية الحالية.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وسيواجه مانشستر سيتي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن زين الدين زيدان لن يتعاقد كعادته مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي وأن الصفقات المحتملة مثل إريكسن وبول بوجبا سيتم تأجيلهما إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرفض أن يضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي كما هي عادته منذ أن تولى تدريب ريال مدريد في شتاء 2016 وأن الصفقة الوحيدة لريال مدريد في الميركاتو الشتوي كانت خلال السنوات الماضية في غياب زيدان.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تعاقد في يناير الماضي 2019 مع إبراهيم دياز قادمًا من مانشستر سيتي وذلك عندما كان سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي.