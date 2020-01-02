رياضة | ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وسيواجه مانشستر سيتي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن زين الدين زيدان لن يتعاقد كعادته مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي وأن الصفقات المحتملة مثل إريكسن وبول بوجبا سيتم تأجيلهما إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرفض أن يضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي كما هي عادته منذ أن تولى تدريب ريال مدريد في شتاء 2016 وأن الصفقة الوحيدة لريال مدريد في الميركاتو الشتوي كانت خلال السنوات الماضية في غياب زيدان.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تعاقد في يناير الماضي 2019 مع إبراهيم دياز قادمًا من مانشستر سيتي وذلك عندما كان سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي.