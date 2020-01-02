رياضة | سيدات الطائرة في الكاميرون غدا للمشاركة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات الطائرة في الكاميرون غدا للمشاركة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الجمعة بعثة منتخبنا الوطنى للكرة الطائرة للسيدات متوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في التصفيات الإفريقية التى تقام خلال الفترة من 5 وحتى 9 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، تضم بعثة مصر 21 فردا ، بواقع 14 لاعبة ، 6 من اعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ورئيس للبعثة ، يشارك فى التصفيات خمسة منتخبات هى مصر والكاميرون وبتسوانا ونيجيريا وكينيا ، ويتأهل إلى طوكيو المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط .

ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، واللاعبات هن نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى البرازيلى ماركو مديرا فنيا وأحمد فتحى مدربا عاما وسيد طه مدربا ، وبلال محمد مدربا الأحمال ، ومى محمود حسن محللا تقنيا ، وهدير إبراهيم للعلاج الطبيعي .

قال أحمد فتحى إن المنتخب سوف يلعب أولى مبارياته يوم 5 مع كينيا ، وهى مباراة بمثابة رمانة الميزان لمنتخب مصر الفوز فيها سوف يمنح المنتخب فرصة قوية للمنافسة على حجز تذكرة التأهل للاوليمبياد نظر لقوة المنتخب الكينى ، ويحصل المنتخب على راحة سلبية يوم 6 ، على أن يلعب مباراته الثانية مع منتخب نيجيريا يوم 7 ، ويواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور يوم 8 ، على أن يختتم منافساته فى التصفيات يوم 9 بلقاء المنتخب البتسوانى ، مشيرا إلى الفرص متساوية بين منتخبات مصر والكاميرون وكينيا على الفوز بتذكرة التأهل إلى الاوليمبياد . لافتا إلى أنه يشعر بحالة من التفاؤل بتقديم المنتخب مستوى متميز خلال التصفيات .

أشار فتحى إلى أن الجهاز الفنى جدد دماء الفريق بالدفع بثمانى لاعبات من منتخبات الناشئات والشابات ، مؤكدا أن المنتخب استعد للتصفيات من يوم 8 نوفمبر الماضى ، بعد توقف الدورى الممتاز ، بالإنتظام فى معسكر إعداد داخلى مغلق، حتى موعد السفر الى البرازيل لإقامة معسكر خارجى خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر الماضيين ، خاض خلاله المنتخب ست مباريات قوية مع أقوى أندية الدورى الممتاز البرازيلى فى مدينتى برازيليا وفرانكا ، معلنا أن المنتخب فور عودته من البرازيل دخل معسكر مغلق بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى حتى مساء اليوم الخميس .