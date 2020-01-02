رياضة | اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

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كما قررت اللجنة منع علي السعيد علي مصطفى الحكم بمنطقة الأسكندرية والمدير الفني لفريقي الترام ودلفي السكندريين للكرة النسائية من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر تبدأ بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من لجنة الحكام ، وذلك لتعديه على أحد المراسلين الصحفيين خلال مباراة دلفي والمعمورة بالقسم الثاني لدوري الكرة النسائية.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد المدير الفني لفريق نادي النصر التي قضى منها 4 مباريات ، وذلك بعد الإطلاع على التظلم المقدم من النادي في هذا الشأن ، فيما رفضت اللجنة التظلم الخاص بعقوبة رحيم عمر مدير شئون اللاعبين بالفريق وقررت استمرار العقوبة الموقعة عليه.