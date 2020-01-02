رياضة | القسم الرابع| نجع حمادي يستضيف السكر ودشنا أمام الشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع| نجع حمادي يستضيف السكر ودشنا أمام الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة الرابعة لدوري القسم الرابع، بمحافظة قنا، التي تلقى اهتمام كبير لدي مشجعي الفرق المنافسة.

في المباراة الأولى، يواجه فريق نادي الشعب بقوص، نظيره فريق مركز شباب دشنا، بملعب الاخير، حيث يدخل فريق الشعب اللقاء وله 6 نقاط ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ليواصل المنافسة على صدارة المجموعة، فيما يدخل فريق مركز شباب دشنا اللقاء، وله3 نقاط ويأمل في تحقيق الفوز والدخول لمنطقة المنافسة على الصدارة والتأهل لدوري القسم الثالث، متسلحا بتعاملي الأرض والجمهور.

وعلى ملعب نادي طوبيا، يستضيف فريق مركز شباب نجع حمادي، نظيره فريق نادي السكر بقوص، حيث يدخل نجع حمادي اللقاء وله 6 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة البطولة، على الجانب الاخر يأتي فريق سكر قوص صاحب النقطة الواحدة، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، تعطل الفريق الحمادي عن مواصلة المنافسة، على الصعود لدوري القسم الثالث، ومساعدة شقيقه شعب قوص لتيسير مهمته في خطف تذكرة التاهل هذا الموسم.

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وتشهد الجولة الرابعة غياب فريق العمال بقنا، صاحب النقطة واحدة، للراحة"باي".

وياتي ترتيب جدول مسابقة دوري القسم الرابع بقنا، قبيل انطلاق منافسات الجولة الرابعة كالاتي:

المركز الأول شعب قوص 6 نقاط

المركز الثاني نجع حمادي 6 نقاط

المركز الثالث دشنا3 نقاط

المركز الرابع سكر قوص نقطة واحدة

المركز الخامس عمال قنا نقطة واحدة