رياضة | عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

أصدر مراقب مباراة الزمالك وأسوان تعلميات مشددة بإبقاف المباراة في حال حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك لملعب المباراة تصل إلى إلغاء المباراة واعتبار أسوان فائزا حال رفض رئيس الزمالك مغادرة الملعب .

يأتي ذلك في ظل العقوبات الموقعة على رئيس الزمالك والتي تقضي بتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات الا انه ضرب بهذه العقوبات عرض الحائط وحضر مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها ضد كلا من رئيس الزمالك وسموحة بعد تصريحاتهم ضد حكام مبارايات الدوري المصري.