رياضة | بعد الإعتداء على مراسل صحفي.. عقوبات قاسية من لجنة الإنضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعتداء على مراسل صحفي.. عقوبات قاسية من لجنة الإنضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات جديدة اليوم الخميس، بعدما صدرت قرارات من اللجنة أول امس بعد قبولها العديد من الالتماسات وأيضًا قرارات جديدة.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد المدير الفني لفريق نادي النصر التي قضى منها 4 مباريات ، وذلك بعد الإطلاع على التظلم المقدم من النادي في هذا الشأن.
كما رفضت اللجنة التظلم الخاص بعقوبة رحيم عمر مدير شئون اللاعبين بنادي النصر بالفريق وقررت استمرار العقوبة الموقعة عليه.
كما قررت اللجنة منع علي السعيد علي مصطفى الحكم بمنطقة الأسكندرية والمدير الفني لفريقي الترام ودلفي السكندريين للكرة النسائية من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر تبدأ بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من لجنة الحكام ، وذلك لتعديه على أحد المراسلين الصحفيين خلال مباراة دلفي والمعمورة بالقسم الثاني لدوري الكرة النسائية.