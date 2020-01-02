رياضة | بعد الإعتداء على مراسل صحفي.. عقوبات قاسية من لجنة الإنضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعتداء على مراسل صحفي.. عقوبات قاسية من لجنة الإنضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات جديدة اليوم الخميس، بعدما صدرت قرارات من اللجنة أول امس بعد قبولها العديد من الالتماسات وأيضًا قرارات جديدة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد المدير الفني لفريق نادي النصر التي قضى منها 4 مباريات ، وذلك بعد الإطلاع على التظلم المقدم من النادي في هذا الشأن.