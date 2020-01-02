رياضة | نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن انتقال البرازيلي لوكاس سيلفا نجم ريال مدريد إلى جريميو البرازيلي بعقد مدته أربع مواسم في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقده مع ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن لوكاس سيلفا كان قد إنضم إلى ريال مدريد في 24 يناير 2015 قادماً من كروزيرو البرازيلي في صفقة كلفت خزائن الميرينجي 15 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن سيلفا عانى من مشاكل في القلب أثرت على إستمراره مع ريال مدريد وهددت مسيرته برمتها ولكنه بعد ذلك خاص عدة تجارب على سبيل الإعارة في الدوري البرازيلي ونادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت التقارير أنه خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، شارك سيلفا البالغ من العمر 26 عاماً في 9 مباريات فقط مع الفريق الملكي.