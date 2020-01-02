رياضة | فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن سيدة إنجليزية تدعى إلزا إيزاك ادعت أنها أنجبت طفلاً من البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من علاقة سرية جمعتهما عندنا كان يلعب لصالح تشيلسي وأثناء إقامته في لندن قبل أن يرحل إلى إسبانيا وينضم إلى ريال مدريد في موسم 2018/2019.

وقالت إلزا التي كانت تعيش في شقة مجاورة داخل نفس المسكن الذي أقام فيه كورتوا بالعاصمة لندن في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية : "كان عامل البريد دائماً يسلم لي الطرود التي تأتي إلى كورتوا أثناء فترة غيابه عن المنزل لظروف المباريات أو لتواجده في التدريب ومع عودته كان يمر على شقتي أولاً لإلقاء التحية واستلام المتعلقات الخاصة به ومع الأيام تطورت العلاقة وصار هناك جانب عاطفي لكن في السر".

وأضافت: "في البداية قاومت كل إلحاح كورتوا لأني كنت أعلم بأنه مرتبط بزوجته مارتا دومينجيز التي كانت تنتظر إنجاب الطفل الثاني منه لكن المقاومة لم تدم طويلاً ومرت الأيام وعلاقتنا كانت مستمرة في هدوء حتى قرر الانتقال للإقامة في فيلا خاصة في حي ويمبلدون بالعاصمة لندن مع مارتا".

Advertisements

وتابعت :" أخبرت كورتوا بشأن اكتشاف حملي منه وهو من طلب مني إجهاض الجنين في أسرع وقت لكني رفضت ذلك تماماً لأن العملية كانت خطر على حياتي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إلزا أنجبت الطفل إينزو في تاريخ سبتمبر 2017 وقبل ذلك كان كورتوا انفصل عن زوجته مارتا بسبب مشاكل تتعلق بعدم رغبتها في البقاء بإنجلترا وأرادت العودة إلى مدريد خاصة بعد أن أنجبت الطفل الثاني نيكولاس وعلى الرغم من ذلك أصر كورتوا على عدم الاعتراف بإينزو من علاقته السرية من إلزا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بعد انتقال كورتوا إلى ريال مدريد سافرت إلزا إلى مدريد وقابلت كورتوا من أجل أن تلزمه بالاعتراف بالطفل وتولي مسؤولية رعايته والإنفاق عليه لكنه رفض كل ذلك لأنه لا يريد أي مشاكل تدمر علاقته مجدداً مع زجته مارتا بعد أن عاد إليها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إلزا نشرت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنشر من صور الطفل إنيزو ودائماً يظهر مرتدياً زي حارس مرمى ريال مدريد ورقم 13 الذي يرتديه كورتوا ومعه لقب (بابا) مكان الاسم.