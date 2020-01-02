رياضة | أحمد رؤوف يشكر محمد فضل و إدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد رؤوف يشكر محمد فضل و إدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى أحمد رؤوف نجم الأهلي والمصري السابق تعاقده مع نادي بتروجت بالتراضى بعد أن تقدم الاعب فى السابق بشكوى لاتحاد الكرة ضد ادارة بتروجيت يطلب فسخ تعاقدة لعدم حصولة على مستحقاته .

وصرح اللاعب احمد رؤوف انة يتقدم بالشكر للكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى قام بعقد جلسة جمعتنى بمسئولى نادى بتروجيت وتم الاتفاق عل فسخ التعاقد بالتراضى .

واكد رؤوف أن لديه عدة عروض داخلية ولكن يبحت عن الافضل للبحث عن فرصة والانتقال لناد آخر.