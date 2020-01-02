رياضة | الطائرة الشاطئية تتوجه إلى إريتريا غدا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطائرة الشاطئية تتوجه إلى إريتريا غدا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة منتخبات مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى إريتريا فجر غد الجمعة للمشاركة فى المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، حيث تقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل ، تضم البعثة أربعة منتخبات بواقع منتخبين للرجال " ا ، ب" ومنتخببن للسيدات " ا ، ب" يمثلها ثمانى لاعبين ولاعبات ، يمثل منتخب "ا" للرجال ،خالد فرج الفيومى "سموحة" وأحمد محمد متولى "المنيا" ، ومنتخب الرجال"ب" يمثله جلال محمد أبو العلا "الطيران" وأحمد عزب الشوربجي "بتروجت" أما منتخبا السيدات فيمثله لاعبتا النادى الاهلى ، دعاء توفيق الغباشى وفريدة العسقلاتى منتخب "ا" ، ويمثل منتخب "ب" راندا عبده رضوان "الزمالك" وندى حمدى سمير "الصيد"، يرأس البعثة أحمد عمرو عطا المدير الفنى لمنتخبات الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين نهى مصطفى و حازم الشربينى .

قال أحمد عطا فى تصريحات صحفية قبل سفر البعثة بساعات أن التصفيات الإفريقية تقام على ثلاث مراحل بنظام مختلف عن التصفيات الأفريقية المتعارف عليها ، حيث يتأهل من المرحلة الأولى ثلاث منتخبات فى منافسات الرجال ، ومنتخبين اثنين فى منافسات السيدات إلى المرحلة الثانية من التصفيات التى لم يتحد مكانها وموعد حتى الآن من قبل الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة ، ثم يتأهل 20 منتخبا فى كل فئة من القارة الافريقية إلى التصفيات الثانية التى تقسم إلى أربع مجموعات ، بواقع 5 منتخبات فى كل مجموعة ، ويتأهل للمرحلة الثالثة والاخيرة من التصفيات الأول والثانى من كل مجموعة من المرحلة الثاتية ، ليحصل صاحب المركز الأول فى التصفيات الاخيرة على تذكرة التأهل إلى طوكيو ، أما الثانى والثالث فيتأهلا لبطولة العالم .

اضاف المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية أن الاتحاد الإفريقى حدد أن كل دولة تشارك فى التصفيات بأربعة منتخبات بواقع منتخبين للرجال ومثلهما للسيدات ، مشيرا إلى أن منتخبى السيدات يلعبن فى التصفيات ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات إريتريا والسودان وجنوب السودان ، حيث يلعب كل منتخبين مع منتخبا الدولة الأخرى مباراتين بواقع 21 نقطة للمباراة الواحدة ، وفى حالة الفوز فى المباراتين تكون النتيجة 2 / 0 ، أما فى حالة الفوز فى مباراة والخسارة فى الأخرى فيحدث التعادل ، لتقام مباراة ثالثة فاصلة من 15 نقطة لتحديد الفريق الفائز فى مجموع المباراتين ، مشيرا إلى أن منتخبى الرجال يلعبان ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات رواندا وارتيريا وجنوب السودان .

أشار المدير الفنى إلى أن المنتخبات الأربعة استعدت للتصفيات منذ الأول من ديسمبر الماضى بالإنتظام فى معسكر إعداد مفتوح ضم 16 لاعبا ولاعبة ، بواقع 8 لاعبين و8 لاعبات ، وتم تصفيتهم إلى 8 لاعبين ولاعبات بواقع 4 فى كل فئة ، ثم انتظم اللاعبين والاعبات فى معسكر مغلق من يوم 19 ديسمبر بالتدريب على مرحلتين ، وفى أوقات أخرى على ثلاث مراحل يوميا بنادى هليوبوليس فرع الشروق ، والإقامة فى فندق دار الإشارة حتى موعد السفر فجر غد ، تحت إشراف الجهاز الفنى الذى ضم معه كل من إسلام عكاشة مدربا لمنتخبا الرجال والمسئول عن برامج الأعداد ، ومصطفى عبد العال مدربا لمنتخبى السيدات .