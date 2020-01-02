رياضة | عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت مباراة الزمالك وأسوان مهددة بإلإلغاء حال دخول مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لها اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

وأخطر مراقب مباراة الزمالك أمام أسوان الجهات الأمنية المكلفة بتأمين اللقاء، بمنع دخول مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لملعب المباراة بسبب العقوبة الموقعة عليه من لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة.

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كشف المراقب عن أنه في حالة دخول مرتضى منصور لملعب استاد القاهرة وحضور مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان سيتم إلغاء اللقاء لحين خروجه وذلك وفقًا لقرار إيقافه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قد وقعت عقوبة منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشارط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.