رياضة | شاهد المسرح العائم لحفل أفضل لاعب في إفريقيا بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد المسرح العائم لحفل أفضل لاعب في إفريقيا بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد سواحل مدينة الغردقة لإستقبال الحدث الأقوى رياضيًا فى القاره السمراء فى حفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي "كاف".

وحصلت بوابة الخليج 365 على بعض الصور للمسرح العائم لحفل الكاف لاختيار الأفضل في إفريقيا، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل وسط ترقب وانتظار كبير حول العالم.

وأعلن مطار الغردقة الدولى انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وهو حفل جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" لاختيار أفضل لاعب في القارة الأفريقية لهذا العام، وسط تشديدات أمنية صارمة من قبل قوات الأمن بالبحر الأحمر.

Advertisements

ووضعت إدارة مطار الغردقة الدولي للافتات في جميع أنحاء المطار وصلات الوصول وأمام البوابات الرئيسية، ومن المقرر تشكيل فريق من العلاقات العامة وخدمات الركاب لإستقبال ضيوف الحفل وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم الأسبوع المقبل.

فيما شهدت شوارع مدينة الغردقة الرئيسية إنتشار لافتات حفل الكاف لجذب أنظار السياح والمقيمين في مدينة الغردقة، كنوع من أنواع الدعاية للحدث العالمي.ح

ويقام حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش السياحية بمدينة الغردقة، الحدث لأول مرة يقام على أرض مصر وتحتضنه سواحل مدينة الغردقة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة،وسط ترقب وانتظار كبير ومن المتوقع يشاهده أكثر من مليار مشاهد حول العالم.