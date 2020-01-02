رياضة | عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر مراقب مباراة الزمالك أمام أسوان الجهات الأمنية المكلفة بتأمين اللقاء، بمنع دخول مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لملعب المباراة بسبب العقوبة الموقعة عليه من لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة.

ويلتقي الزمالك بنظيره أسوان في السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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وشدد المراقب على أنه في حالة دخول مرتضى منصور لملعب استاد القاهرة وحضور مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان سيتم إلغاء اللقاء لحين خروجه وذلك وفقًا لقرار إيقافه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قد وقعت عقوبة منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشارط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.