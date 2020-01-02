رياضة | ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد نادي ليفربول الإنجليزي مبلغ 77 مليون يوور لضم دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية الإسباني المطلوب في ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول يخطط لضم دييجو كارلوس لتدعيم خط الدفاع في ظل إصابة جويل ماتيب وعدم جاهزية لوفرين لقيادة الخط الخلفي بجوار فان دايك.

وكان دييجو كارلوس قد انتقل إلى إشبيلية من نادي نانت الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو.