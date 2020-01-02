رياضة | برشلونة يحدد سعر مدافعه

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة حدد سعر بيع ظهيره الأيمن الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن إدارة البارسا لن تتخلى عن خدمات سيميدو بأقل من 50 مليون يورو.

واضافت سبورت، أن وكيل اللاعب جورجي مينديز إجتمع بالفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة في دبي، من أجل حسم مستقبل اللاعب في ملعب كامب نو.

ولا يمانع نادي برشلونة في رحيل سيميدو في الوقت الحالي، حيث لم يظهر بالمستوى المطلوب منه منذ إلتحاقه بالنادي الكتالوني في صيف عام 2017، حيث يتشارك اللعب في مركز الظهير الأيمن مع لاعب الوسط الإسباني سيرجي روبيرتو.

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كما زعمت التقارير أن برشلونة يريد بيع سيميدو، من أجل توفير الأموال لعقد صفقة هجومية مستقبلية، لا سيما نجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، ونجم باريس سان جيرمان نيمار.

ويمتلك برشلونة خيارات في الظهير الأيمن، تتمثل في روبيرتو، بالإضافة للسنغالي الصاعد موسى واجي، بالإضافة لبعض المرشحين في هذا المركز، وأبرزهم ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي وهيكتور بيليرين لاعب أرسنال.

ويعد سيميدو مراقباً من بعض الأندية الإنجليزية، وأبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد وأرسنال.

يذكر أن سيميدو التحق بصفوف برشلونة في صيف 2017 قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي، كبديل للأسطورة البرازيلية داني ألفيش.