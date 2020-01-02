رياضة | كولوسيفيسكي يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولوسيفيسكي يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى النجم السويدي الدولي ديان كولوسيفسكي اليوم الخميس الكشف الطبي بنجاح في تورينو، تمهيداً لتوقيع عقود إنضمامه رسمياً لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

ووصل لاعب بارما الإيطالي والمعار من فريق أتالنتا اليوم لمدينة تورينو لإجراء الكشف الطبي الروتيني، قبيل الإنضمام للبيانكونيري رسمياً، حيث سيعلن النادي رسمياً عن ضمه خلال ساعات.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، عبر الصحفي جيانولكا دي ماريزو، ستبلغ قيمة الصفقة 35 مليون يورو تدفع لنادي أتالانتا، بالإضافة لمبلغ 10 ملايين يورو كمتغيرات إضافية.

Advertisements

وسيوقع اللاعب خلال ساعات على عقد يربطه بالسيدة العجوز لمدة أربعة أعوام ونصف، تنقضي في صيف 2024، على أن يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 2.5 مليون يورو، حسب التقارير.

كلوسيفيسكي، الذي سيتم عامه العشرون في أبريل المقبل، كان هدفاً رئيسياً لناديي إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يتدخل اليوفي في النهاية ويفوز بخدماته رسمياً.

وساهم كلوسيفسكي بـ 11 هدف ( 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة) مع فريقه بارما، المعار له من أتلانتا في 17 مباراة، هي حصيلة مشاركاته مع الفريق في الدوري الإيطالي.

وبذلك سيصبح الجناح الدولي أولى صفقات اليوفي في الميركاتو الشتوي الحالي.