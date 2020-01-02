اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر KORA LIVE كورة ستار أهلي جدة MATCH

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تابع لايف مباراة الأهلي والفيحاء مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الفيحاء، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي خمسة أهداف في مرماه.

وتعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق الشباب بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 23 نقطة في رصيده بعدما خاض 12 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.