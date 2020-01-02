اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الخميس 2/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين

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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء الخميس 2/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى فريق الأهلي لاستكمال رحلته في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس، ولكن قبل ذلك يجب عليه تخطي عقبة مضيفه فريق الفيحاء في مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.
موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
موعد مباراة الأهلي والفيحاء الخميس في كأس خادم الحرمين الشريفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الفيحاء بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:
السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.