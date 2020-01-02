شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يزور الفريق في القاهرة ويجتمع باللاعبين قبل لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الخميس، مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم لنادى أسوان بالقاهرة، قبل ساعات قليلة من لقاء الزمالك، الليلة.

وكان في استقبال المحافظ اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين للفريق.

والتقى محافظ أسوان بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى، كما عقد اجتماعًا مع اللاعبين وأكد على دعمه ومساندته للفريق وأثنى على الأداء والروح والصورة الطيبة التى ظهر بها الفريق خلال الأسابيع الماضية مطالبهم ببذل الجهد والتركيز خلال مسابقة الدوري لإرضاء جماهير أسوان المساندة لفريقها.