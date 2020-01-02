شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ«الشحات» و«وحيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فريق إف سي مصر، التي تقام مساء الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شارك أجايي في المران بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت أمس، على استاد السلام وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

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بينما خاض حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكوى في العضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة قوية في وجه القدم.

وخاض الثنائي جلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مرانه اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة اف سي مصر في الدوري، والتي يعقبها سفر الفريق إلى زيمبابوي لملاقاة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.