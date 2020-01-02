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وفاة كريس باركر مدافع كارديف السابق 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة كريس باركر مدافع كارديف السابق  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

توفي كريس باركر مدافع بارنسلي و​كارديف سيتي​ السابق عن عمر يناهز 39 عامًا. قدم باركر أكثر من 150 مباراة لكارديف ولعب أكثر من 100 مرة مع بارنسلي، حيث بدأ مسيرته في الدوري.

كما شارك الظهير الأيسر مع كل من كيو بي آر، بلايموث آرجيل وألدرشوت تاون خلال مسيرة اللعب التي امتدت 17 عامًا.

يُذكر أن ريتشارد شقيق باركر هو مساعد المدرب في نادي ​روثرهام​، وجاء في بيان أصدره النادي: "شعر روثرهام يونايتد بصدمة وحزن عميق لمعرفة خبر وفاة كريس باركر، شقيق مساعد ريتشارد مساعدنا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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