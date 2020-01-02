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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة كريس باركر مدافع كارديف السابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
توفي كريس باركر مدافع بارنسلي وكارديف سيتي السابق عن عمر يناهز 39 عامًا. قدم باركر أكثر من 150 مباراة لكارديف ولعب أكثر من 100 مرة مع بارنسلي، حيث بدأ مسيرته في الدوري.
كما شارك الظهير الأيسر مع كل من كيو بي آر، بلايموث آرجيل وألدرشوت تاون خلال مسيرة اللعب التي امتدت 17 عامًا.
يُذكر أن ريتشارد شقيق باركر هو مساعد المدرب في نادي روثرهام، وجاء في بيان أصدره النادي: "شعر روثرهام يونايتد بصدمة وحزن عميق لمعرفة خبر وفاة كريس باركر، شقيق مساعد ريتشارد مساعدنا".
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